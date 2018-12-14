Как выглядит легендарный сад из промышленных отходов (фото)
Его хотели снести, а теперь сюда приезжают миллионы туристов.
Его хотели снести, а теперь сюда приезжают миллионы туристов.
В городе Чандигарх на севере Индии можно посетить необычный сад скульптур. Он полностью сооружен из промышленных и частных отходов и мусора.
Сад камней — детище чиновника и
В итоге вырос целый сад, который состоит из системы искусственных водопадов и множества скульптур, созданных из металлолома, бутылок, стекла, плитки, раковин и разбитых горшков.
В 1975 году сад камней увидели местные чиновники. К этому времени он уже превратился в сложный комплекс сооружений, украшенных скульптурами танцовщиков, музыкантов и животных. Власти угрожали снести творение Чанда, но ему удалось склонить общественность на свою сторону.
Уже через год территорию сада утвердили официально, а Нек получил должность, зарплату и 50 сотрудников. При поддержке правительства он организовал центры сбора отходов вокруг города и вскоре завершил работу.
Сегодня Сад камней Нека Чанда — одно из самых посещаемых туристических мест Индии. Каждый день здесь бывает не менее 5 тысяч человек.
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