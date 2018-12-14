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10:56 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит легендарный сад из промышленных отходов (фото)

Его хотели снести, а теперь сюда приезжают миллионы туристов.

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В городе Чандигарх на севере Индии можно посетить необычный сад скульптур. Он полностью сооружен из промышленных и частных отходов и мусора.

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Сад камней — детище чиновника и художника-самоучки Нека Чанда, который в свободное от работы время посвящал себя искусству. Чанд начал сооружать сад в 1957 году. Он сносил строительный мусор со свалок вокруг города к озеру Сукна и создавал ни на что не похожие произведения.

В итоге вырос целый сад, который состоит из системы искусственных водопадов и множества скульптур, созданных из металлолома, бутылок, стекла, плитки, раковин и разбитых горшков.

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Место, в котором Чанд строил сад камней, было ландшафтным заповедником. Поэтому скульптор работал нелегально. Ему удавалось скрывать свои преобразования 18 лет.

В 1975 году сад камней увидели местные чиновники. К этому времени он уже превратился в сложный комплекс сооружений, украшенных скульптурами танцовщиков, музыкантов и животных. Власти угрожали снести творение Чанда, но ему удалось склонить общественность на свою сторону.

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Уже через год территорию сада утвердили официально, а Нек получил должность, зарплату и 50 сотрудников. При поддержке правительства он организовал центры сбора отходов вокруг города и вскоре завершил работу.

Сегодня Сад камней Нека Чанда — одно из самых посещаемых туристических мест Индии. Каждый день здесь бывает не менее 5 тысяч человек.

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