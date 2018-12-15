Как выглядит китайская Венеция (фото)
Дворцы, древние мосты и каналы города создают волшебную атмосферу.
Дворцы, древние мосты и каналы города создают волшебную атмосферу.
Древний городок Чжоучжуан в Китае славится волшебными видами. Своей романтичной красотой он обязан старинной архитектуре и элегантным мостам, переброшенным через канал Цзинхан.
Каналы, вдоль которых выстроились белые домики под черепичной крышей, выполняют роль улиц. Местные жители и туристы плавают по ним на лодочках. Благодаря этой особенности городок прозвали восточной, или китайской Венецией. Еще сто лет назад лодки были единственным способом перемещения по городу.
В эпоху Мин (14−17 века) Чжоучжуан был процветающим городом, куда приезжали художники, интеллектуалы и сановники. Они не жалели денег на сооружение роскошных вилл и каменных мостов.
Только в историческом центре на небольшой площади сосредоточено более сотни древних дворцов, около 60 изящных резных арок и 14 мостиков волшебной красоты.
Чжоучжуан похож на музей под открытым небом. Но многие китайцы продолжают жить в своих старинных домах даже несмотря на то, что те не располагают современными удобствами.
Лучшим временем для посещения китайской Венеции считается вечер. Когда сумерки сгущаются, здесь зажигают сотни красных фонариков. Их свет отражается в воде, создавая сказочную атмосферу.
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