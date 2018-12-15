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10:40 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит китайская Венеция (фото)

Дворцы, древние мосты и каналы города создают волшебную атмосферу.

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Древний городок Чжоучжуан в Китае славится волшебными видами. Своей романтичной красотой он обязан старинной архитектуре и элегантным мостам, переброшенным через канал Цзинхан.

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Каналы, вдоль которых выстроились белые домики под черепичной крышей, выполняют роль улиц. Местные жители и туристы плавают по ним на лодочках. Благодаря этой особенности городок прозвали восточной, или китайской Венецией. Еще сто лет назад лодки были единственным способом перемещения по городу.

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В эпоху Мин (14−17 века) Чжоучжуан был процветающим городом, куда приезжали художники, интеллектуалы и сановники. Они не жалели денег на сооружение роскошных вилл и каменных мостов.

Только в историческом центре на небольшой площади сосредоточено более сотни древних дворцов, около 60 изящных резных арок и 14 мостиков волшебной красоты.

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Чжоучжуан похож на музей под открытым небом. Но многие китайцы продолжают жить в своих старинных домах даже несмотря на то, что те не располагают современными удобствами.

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Лучшим временем для посещения китайской Венеции считается вечер. Когда сумерки сгущаются, здесь зажигают сотни красных фонариков. Их свет отражается в воде, создавая сказочную атмосферу.

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