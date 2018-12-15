Ученые: у древних птиц были странные перья

Сто миллионов лет назад на Земле обитало огромное множество птиц. У многих из них были длинные рулевые перья особой формы, не похожие на оперение современных пернатых.

Теперь палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся примеры таких перьев в 31 кусочке янтаря из Мьянмы. Находка доказывает, что структура и функции перьев у предков современных птиц были совершенно иными.

Ученые считают, что хвостовые перья не только помогали птицам задавать направление полета, но и защищали их от хищников. Долгое время эти длинные перья, которые ученые находили в окаменелостях, считались декоративными.

Изучить вопрос более детально не удавалось из-за отсутствия хорошо сохранившихся образцов. Доисторические перья находили в сплюснутом виде. Но перья, сохранившиеся в янтаре, дали ученым 3D-картину.

Международная группа исследователей, возглавляемая Лидой Син из Китайского университета геологических наук в Пекине, проанализировала находки возрастом 100 миллионов лет.

«Это самые странные перья, которые я когда-либо видела», — говорит Янгмей О'Коннор, соавтор исследования, опубликованного в журнале Science.

Все современные перья имеют центральный стержень, похожий на полую трубку. Стержень в перьях доисторических птиц был гораздо тоньше и имел форму полуцилиндра, плоского с одной стороны. Эти перья были прямыми и жесткими.

Авторы исследования утверждают, что рулевые перья древних птиц были «одноразовыми». Если хищник нападал на птицу сзади, хватая ее за длинный хвост, она просто сбрасывала эти перья и улетала. Перья легко отрастали снова.