14 декабря 2018 г.
Ученые: у древних птиц были странные перья
Найденные в янтаре образцы перевернули представления исследователей о функциях рулевых перьев у древних птиц.
Найденные в янтаре образцы перевернули представления исследователей о функциях рулевых перьев у древних птиц.
Сто миллионов лет назад на Земле обитало огромное множество птиц. У многих из них были длинные рулевые перья особой формы, не похожие на оперение современных пернатых.
Теперь палеонтологи обнаружили хорошо сохранившиеся примеры таких перьев в 31 кусочке янтаря из Мьянмы. Находка доказывает, что структура и функции перьев у предков современных птиц были совершенно иными.
Ученые считают, что хвостовые перья не только помогали птицам задавать направление полета, но и защищали их от хищников. Долгое время эти длинные перья, которые ученые находили в окаменелостях, считались декоративными.
Изучить вопрос более детально не удавалось
Международная группа исследователей, возглавляемая Лидой Син из Китайского университета геологических наук в Пекине, проанализировала находки возрастом 100 миллионов лет.
«Это самые странные перья, которые я
Все современные перья имеют центральный стержень, похожий на полую трубку. Стержень в перьях доисторических птиц был гораздо тоньше и имел форму полуцилиндра, плоского с одной стороны. Эти перья были прямыми и жесткими.
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