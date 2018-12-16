Как выглядят самые современные небоскребы (фото)

Компания KPF, известная разработкой бизнес-центров по всему миру, спроектировала три небоскреба в деловом центре Шанхая и назвала их «новой формой активного урбанизма». В небоскребах будут размещены коммерческие офисы. Площадь между зданиями украшена современной скульптурой и, как планируется, станет центром культурной жизни.
Дома с зеленой крышей переживают новый виток популярности. И каждый год то или иное «зеленое» здание претендует на звание самого высокого. У небоскреба W350 будут все шансы установить рекорд. Разработанный компаниями Sumitomo Forestry и Nikken Sekkei проект достигнет в высоту 350 метров. Внизу здания расположатся офисы и магазины, а на верхних этажах — квартиры.
Компании Woods Bagot и Peddle Thorp были объявлены победителями международного конкурса на создание новой высотной башни в центральной части Окленда. Проект будет иметь высоту 180 метров. Дизайн здания вдохновлен природным ландшафтом Новой Зеландии, а также уникальной геологией и фауной страны.
В «Сергей Скуратов Architects» спроектировали многофункциональный высотный жилой комплекс в ММДЦ «Мосвква Сити». Высота небоскреба составит 403,9 м, в нем будет 109 этажей, из них жилых — 88. Планируется, что строительство завершат в 2024 году.
В прошлом году Макау посетили 32 млн туристов. Здесь постоянно вырастают новые отели. Отель Morpheus спроектирован компанией Zaha Hadid Architects. Его очертания напоминают ограненный камень. Плавная обтекаемая форма задает новое направление в архитектуре небоскребов.
Общественно-деловой комплекс построен в Лахте, исторической части Приморского района города. Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе. Высота здания составляет почти 463 метра. Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки.