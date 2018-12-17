Кондитеры создали копию лондонского аэропорта из пряников
На ее изготовление ушло более 200 часов работы.
На ее изготовление ушло более 200 часов работы.
Лондонский аэропорт Хитроу в этом году подготовился к рождественским праздникам со всей серьезностью. Руководство пригласило к сотрудничеству двух известных кондитеров Кэндис Браун и Мишель Вибово, которые создали уникальный проект.
Девушки соорудили точную копию аэропорта с ангарами, самолетами и рождественской атрибутикой из традиционных пряников.
Пряничный Хитроу весит около 50 килограммов, а полная модель содержит более тысячи разнообразных объектов.
Процессом создания этой удивительной рождественской инсталляции кондитеры делились в соцсетях, а реальная пряничная модель установлена в настоящем аэропорту в Лондоне.
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