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20:17 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кондитеры создали копию лондонского аэропорта из пряников

На ее изготовление ушло более 200 часов работы.

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Лондонский аэропорт Хитроу в этом году подготовился к рождественским праздникам со всей серьезностью. Руководство пригласило к сотрудничеству двух известных кондитеров Кэндис Браун и Мишель Вибово, которые создали уникальный проект.

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Девушки соорудили точную копию аэропорта с ангарами, самолетами и рождественской атрибутикой из традиционных пряников.

На все это у них ушло более 200 часов работы, более 20 килограммов муки, 30 килограммов сахара, 20 килограммов масла и тысячи декоративных элементов.
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Пряничный Хитроу весит около 50 килограммов, а полная модель содержит более тысячи разнообразных объектов.

Процессом создания этой удивительной рождественской инсталляции кондитеры делились в соцсетях, а реальная пряничная модель установлена в настоящем аэропорту в Лондоне.

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Процесс создания
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