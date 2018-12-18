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18:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «дырявая гора» в Норвегии (фото)

Одно из любимых мест туристов и фотографов.

На острове Тургет в норвежском муниципалитете Брённёй есть удивительная гора под названием Тургхаттен. Второе и неофициальное ее название — «Дырявая гора». А все потому, что в центре каменной глыбы есть характерное сквозное отверстие.

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Этот природный тоннель появился в массиве еще во времена ледникового периода, когда вода и лед медленно разрушали гору. Сейчас длина тоннеля составляет 160 метров, ширина — 35 метров, а высота — 20 метров.

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Гора Тургхаттен является большой местной достопримечательностью. К отверстию ведут несколько естественных тропинок и туристическая тропа, по которой можно забраться на гору без особых препятствий и полюбоваться великолепными видами вокруг.

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