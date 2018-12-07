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20:14 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят удивительные «дома богов» в Венесуэле (фото)

Фантастические пейзажи.

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Национальный парк Канайма, расположенный на юго-востоке Венесуэлы, на границе с Бразилией и Гайаной, неспроста считается одной из главных достопримечательностей страны и имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Природа на территории парка поражает воображение: джунгли, озера, пещеры и удивительные по своей красоте столовые горы — тепуи.

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На языке местных индейцев пемон, тепуи означает «дом богов». Эти величественные горы с отвесными стенами и плоской вершиной действительно выглядят неприступными и таинственными.

Тепуи состоят из твердого песчаника. Они образовались вследствие разрушения огромного плато.

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Самые известные тепуи парка Канайма — Рорайма (самая высокая и самая простая для восхождения гора высотой 2723 метров над уровнем моря), Серро-Аутана и Ауянтепуи, где находится самый высокий водопад в мире — Анхель.

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Примечательно, что во многих тепуях есть промытые водой пещеры, некоторые из них глубиной в несколько сотен метров. А на плоской вершине, при обрушении сводов туннелей подземных рек, образуются карстовые воронки.

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