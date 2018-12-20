Ученые: первые черепахи откладывали «каменные» яйца

Современные морские черепахи откладывают яйца с мягкой кожистой скорлупой. Но скорлупа яиц доисторических морских черепах была минерализованной, говорится в новом исследовании, опубликованном в Science.

Современные технологии дали ученым возможность лучше исследовать находку, сделанную около 10 лет назад. Речь идет об окаменелых останках вымершей морской черепахи из Колумбии, принадлежащей к виду Desmatochelys padillai. Им около 120 миллионов лет.

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Компьютерная томография нового образца выявила более четырех десятков почти сферических яиц диаметром от 32 до 43 миллиметров. Другие тесты, включая анализ минеральной структуры под микроскопом, подтвердили, что у яиц были твердые скорлупы.

Мембрана, которая выстилала яичные скорлупы при жизни древних черепах, была намного тоньше самих скорлуп. Это похоже на пропорции, наблюдаемые в яйцах черепах с твердыми скорлупами современных пресноводных или наземных видов, но совершенно не похоже на пропорции, наблюдаемые у современных морских черепахах.

Непонятно, почему Desmatochelys padillai откладывали яйца с твердой скорлупой, а современные морские черепахи этого не делают. Возможно, это было необходимо для защиты от хищников той эпохи. Но также это мог быть «эволюционный возврат» к твердой скорлупе у предшественников Desmatochelys padillai, хотя это эволюционное звено пока не обнаружено. Странная эволюционная петля озадачила палеонтологов.