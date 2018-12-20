Художники рисуют необычные граффити, которые меняются с приходом ночи
Настоящая магия.
Настоящая магия.
Барселонские художники Мария Лопес и Хавьер де Риба работают вместе над созданием необычных граффити и муралов не только в родной Испании, но и далеко за ее пределами. Их работы символичны и всегда производят сильное впечатление. Один из ярких примеров этого — серия «светящихся» граффити с использованием флуоресцентных красок.
Сначала Мария и Хавьер рисуют на черном фоне простое изображение белой краской, но с наступлением темноты рисунок темнеет, а вместо него появляется совершенно новое и неожиданное изображение.
Одна из последних работ художников — гигантский белый кит, который украшает стену дома на площади Патча в Байоне, небольшом городе на
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