Художники рисуют необычные граффити, которые меняются с приходом ночи

Барселонские художники Мария Лопес и Хавьер де Риба работают вместе над созданием необычных граффити и муралов не только в родной Испании, но и далеко за ее пределами. Их работы символичны и всегда производят сильное впечатление. Один из ярких примеров этого — серия «светящихся» граффити с использованием флуоресцентных красок.