Британка стала балериной в 71 год
Об этом она мечтала всю жизнь.
Об этом она мечтала всю жизнь.
71-летняя Анджела Габбот из Глостершира знает, что такое следовать за своей мечтой и никогда не сдаваться. Совсем недавно она сдала экзамены в балетную школу и официально стала самой взрослой балериной в Великобритании.
По словам британки, она с шести лет грезила о том, чтобы стать балериной. Однако тогда ее отказались принимать в школу, объяснив, что у нее слишком большой размер ноги и «неправильная» фигура.
Но это не помешало Габбот продолжать любить балет.
Уже год британка танцует и отмечает, что благодаря этому стала чувствовать себя намного моложе и активнее. Ведь танец — это лучший способ задействовать все мышцы тела и постоянно поддерживать себя в форме.
Такого же мнения придерживается и американка Рейчел Филипсен, которая стала настоящей звездой танцпола в свои 90 лет.
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