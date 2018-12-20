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16:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британка стала балериной в 71 год

Об этом она мечтала всю жизнь.

71-летняя Анджела Габбот из Глостершира знает, что такое следовать за своей мечтой и никогда не сдаваться. Совсем недавно она сдала экзамены в балетную школу и официально стала самой взрослой балериной в Великобритании.

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По словам британки, она с шести лет грезила о том, чтобы стать балериной. Однако тогда ее отказались принимать в школу, объяснив, что у нее слишком большой размер ноги и «неправильная» фигура.

Но это не помешало Габбот продолжать любить балет.

Выйдя на пенсию, они с подругой записалась на чечетку, но, увидев информацию о наборе в балетную школу, Анджела решила попробовать еще раз. И все получилось.

 Уже год британка танцует и отмечает, что благодаря этому стала чувствовать себя намного моложе и активнее. Ведь танец — это лучший способ задействовать все мышцы тела и постоянно поддерживать себя в форме.

Такого же мнения придерживается и американка Рейчел Филипсен, которая стала настоящей звездой танцпола в свои 90 лет.

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