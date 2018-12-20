Дрон снял на видео дорогу с 68 поворотами
Она появилась в результате странной экономии китайских властей.
Она появилась в результате странной экономии китайских властей.
На эффектных кадрах, снятых дроном, можно увидеть извилистую горную дорогу в провинции Юньнань на юге Китая.
Ее проложили в 1995 году, чтобы соединить деревни Цзиньсин и Цзинаньшао. Сперва планировалось, что трасса пройдет по долине, но затем власти столкнулись с неожиданной сложностью. Сумма компенсации, которую должны были выплатить сельским жителям за изъятие их земель, оказалась впечатляющей. Было принято решение построить дорогу прямо вдоль горного хребта.
Теперь водителям приходится делать 68 поворотов по дороге из одной деревне в соседнюю. Но зато вид с воздуха действительно впечатляющий.
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