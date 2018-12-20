Дрон снял на видео дорогу с 68 поворотами

Ее проложили в 1995 году, чтобы соединить деревни Цзиньсин и Цзинаньшао. Сперва планировалось, что трасса пройдет по долине, но затем власти столкнулись с неожиданной сложностью. Сумма компенсации, которую должны были выплатить сельским жителям за изъятие их земель, оказалась впечатляющей. Было принято решение построить дорогу прямо вдоль горного хребта.