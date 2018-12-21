Британец даже после своей смерти продолжает дарить подарки соседской девочке

Сотрудник одного из телеканалов в городе Барри в британском графстве Южный Уэльс Оуэн Уильямс поделился со своими подписчиками в Twitter трогательной историей. Он опубликовал несколько фото с рождественскими подарками и написал, что все они предназначены для его маленькой дочки от их пожилого соседа.

Но дело в том, что этот самый сосед по имени Кен Уотсон не так давно умер в возрасте 87 лет. Перед смертью он успел накупить и упаковать подарки для маленькой Кади на 13 лет вперед.

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По словам Уильямса, через некоторое время после смерти соседа к нему пришла его дочь, которая и принесла большой пакет с подарками.

После смерти супруги в 2012 году Уотсон сильно затосковал. Чтобы занять себя чем-нибудь, он начал прыгать с парашютом, летать на самолете, писать книгу и играть на аккордеоне. Кен очень любил детей, но собственных внуков у него не было, а потому он много времени проводил с соседскими малышами. Особенно Кен привязался к Кади Уильямс, и потому заранее подготовил для нее кучу рождественских подарков.