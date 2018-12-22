Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева обратилась к болельщикам после неудачи на ЧР
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото)
Как вам навредит обогреватель
Елизавета II поехала в отпуск в платке Burberry и лоферах Gucci
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
"Если нападут с моря - сразу ядерный удар по США": Коротченко
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
Суд над Кадыровым: грозное заявление Европы
Знаменитый 52-летний актёр Калинин скончался - причина
“Это зависимость”: Лорак высказалась после развода
Песков объяснил игнорирование Путиным 3 вопросов на конференции
Умерла актриса Алла Соколова
Известный российский миллиардер скончался - причина
Умерла актриса Алла Соколова - СМИ о причине
Умер миллиардер Игорь Минаков
Умерла актриса Алла Соколова
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
09:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Создан вертеп, в котором Иисус меньше человеческой клетки

Его напечатали на 3D-принтере.

К Рождеству в Литве создали вертеп, который можно увидеть только под микроскопом.

«Святое семейство» на наноуровне копирует сценку, сооруженную на Кафедральной площади в Вильнюсе.

Читайте также
Где проходят лучшие рождественские ярмарки (фото)

Младенец на руках у Марии получился меньше, чем человеческая клетка. Высота фигурки маленького Иисуса составляет около 22,822 микрометров, а ее диаметр — около 12,5 микрометров. Клетка человека имеет диаметр 50 микрометров.

В вертепе можно увидеть фигурки Марии, Иосифа, трех королей, трех пастухов, верблюда, быка, осла, двух овец и ясли. Все скульптуры размещены на диске диаметром всего 300 микрометров.

Для создания нановертепа фигуры на Кафедральной площади отсканировали лазерами, а затем создали пластиковые нанокопии при помощи 3D-печати.

Литовским ученым и студентам потребовалось три месяца, чтобы создать точную копию яслей, но уменьшенную в 10 тысяч раз.

Читайте также:

В США окажут помощь Киеву после инцидента в Керченском проливе
Еноты взяли «в осаду» парня с чипсами
«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа
Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Бывший президент Приднестровья приговорен к 16 годам колонии
В Екатеринбурге в банке установили елку из 2 миллионов долларов
«Сухой» и ирландская CityJet могут разорвать сотрудничество
Спорт
Медведева прокомментировала провал на ЧР и расплакалась (видео) Российская фигуристка обратилась к болельщикам после неудачного выступления на чемпионате России
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Дети
Дочь Дмитрия Маликова травят из-за внешности Пользователи сети советуют девушке достойно вопринимать критику
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь