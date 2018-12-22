Создан вертеп, в котором Иисус меньше человеческой клетки

К Рождеству в Литве создали вертеп, который можно увидеть только под микроскопом.

«Святое семейство» на наноуровне копирует сценку, сооруженную на Кафедральной площади в Вильнюсе.

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Младенец на руках у Марии получился меньше, чем человеческая клетка. Высота фигурки маленького Иисуса составляет около 22,822 микрометров, а ее диаметр — около 12,5 микрометров. Клетка человека имеет диаметр 50 микрометров.

В вертепе можно увидеть фигурки Марии, Иосифа, трех королей, трех пастухов, верблюда, быка, осла, двух овец и ясли. Все скульптуры размещены на диске диаметром всего 300 микрометров.

Для создания нановертепа фигуры на Кафедральной площади отсканировали лазерами, а затем создали пластиковые нанокопии при помощи 3D-печати.

Литовским ученым и студентам потребовалось три месяца, чтобы создать точную копию яслей, но уменьшенную в 10 тысяч раз.