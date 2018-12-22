Дизайнеры в США придумали зеркала с «волосами» (фото)
Они использовали конский волос из Монголии.
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Они использовали конский волос из Монголии.
Американская студия Ben & Aja Blanc представила на выставке в Бостоне коллекцию зеркал, которые одновременно являются
Отличительная особенность зеркал Ben & Aja Blanc — материалы, которые дизайнеры использовали в работе. Это бахрома из шелковых нитей и конского волоса из Монголии, окрашенная в естественные цвета человеческих волос.
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