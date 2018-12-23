В Финляндии построили замок для муми-троллей (фото)

Огромный замок из снега и фигуры сказочных персонажей, которые достигают 5 метров в высоту, можно увидеть в знаменитом парке развлечений — Деревне Йоулупукки, лапландского Деда Мороза. Площадь замка составила 10 тысяч квадратных метров.