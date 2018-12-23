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14:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Финляндии построили замок для муми-троллей (фото)

Увидеть его можно в деревне Санты за полярным кругом.

В городе Рованиеми на севере Финляндии открылась выставка снежных скульптур, посвященных муми-троллям — знаменитым персонажам детских книг Туве Янссон.

Огромный замок из снега и фигуры сказочных персонажей, которые достигают 5 метров в высоту, можно увидеть в знаменитом парке развлечений — Деревне Йоулупукки, лапландского Деда Мороза. Площадь замка составила 10 тысяч квадратных метров.

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Кроме скульптур в замке построили лабиринт и горку длиной 50 метров. Здесь работает фуд-корт и ледяной бар. Парк будет работать до конца марта.

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