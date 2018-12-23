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18:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые назвали роковую дату для силы воли человека

В Новый год люди подводят итоги и строят планы на будущее, в том числе относительно здоровья.

Источник: Reuters

Кто-то решает бросить курить, кто-то — записаться в спортзал или перейти на здоровое питание. Но часто большинство из этих намерений не удается осуществить. Решимость людей тает еще до истечения января.

Такие выводы обнародовала социальная сеть для спортсменов Strava по итогам специального исследования. В компании проанализировали более 31,5 млн онлайн-активностей пользователей во всем мире в январе прошлого года.

Критической датой для большинства людей стало 12 января. К этому времени многие пользователи отказывались от своих благородных, но спонтанных обязательств, принятых под влиянием момента. В компании напомнили, что залогом успешного достижения цели является мотивация.

Согласно исследованию, проведенному Университетом Скрантона, только 8 процентов людей достигают своих новогодних целей, в то время как около 80 процентов не выполняют своих новогодних обещаний, говорит американский клинический психолог Джозеф Лучани.

Согласно научному журналу The Personality and Social Psychology Bulletin, около 55 процентов новогодних обязательств связаны со здоровьем.

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