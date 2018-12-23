Ученые назвали роковую дату для силы воли человека
В Новый год люди подводят итоги и строят планы на будущее, в том числе относительно здоровья.
В Новый год люди подводят итоги и строят планы на будущее, в том числе относительно здоровья.
Такие выводы обнародовала социальная сеть для спортсменов Strava по итогам специального исследования. В компании проанализировали более 31,5 млн
Согласно исследованию, проведенному Университетом Скрантона, только 8 процентов людей достигают своих новогодних целей, в то время как около 80 процентов не выполняют своих новогодних обещаний, говорит американский клинический психолог Джозеф Лучани.
Согласно научному журналу The Personality and Social Psychology Bulletin, около 55 процентов новогодних обязательств связаны со здоровьем.
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