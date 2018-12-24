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15:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создает из бумаги невероятные картины

Удивительные иллюстрации.

Филиппинский художник и дизайнер Джон Эд Де Вера создает удивительные объемные иллюстрации из бумаги.

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Портреты знаменитостей и сказочные миры он сначала рисует в виде эскиза на обычном листе, а затем вырезает отдельные части и переносит их на специальную цветную плотную бумагу.

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Когда все элементы готовы, Джон собирает их в единую композицию, наслаивая элементы один на другой, и в итоге получается объемная картина.

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