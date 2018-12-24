Художник создает из бумаги невероятные картины
Удивительные иллюстрации.
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Удивительные иллюстрации.
Филиппинский художник и дизайнер Джон Эд Де Вера создает удивительные объемные иллюстрации из бумаги.
Портреты знаменитостей и сказочные миры он сначала рисует в виде эскиза на обычном листе, а затем вырезает отдельные части и переносит их на специальную цветную плотную бумагу.
Когда все элементы готовы, Джон собирает их в единую композицию, наслаивая элементы один на другой, и в итоге получается объемная картина.
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