Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Дети Киркорова сходили на елку Малого театра
Орлова восхитила соцсети осиной талией в серебристом платье
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Как убирают конкурентов Тутберидзе: в Саранске разгорелся скандал
Коломойский пояснил, что РФ не развалится как СССР
Анна Большова: как актриса вышла замуж за своего брата
Знаменитая в РФ актриса скончалась в 31 год
Сборная РФ по футболу стала лауреатом премии «Серебряная лань»
Шипулин объяснил, почему завершил карьеру
Выглядит пугающе натурально: фото людей, которых не существовало
Длина сна, при которой риск инфаркта выше на 41%
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Лукашенко объяснил свой отказ считать РФ братским государством
Арестован автор плана по надстройке хрущевок
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
11:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Адвокат вынес «приговор» героям «Один дома-2»

Досталось всем.

Американская рождественская комедия «Один дома-2» стала одним из символов зимних праздников во всем мире. Тем не менее в фильме показано немало преступлений и правонарушений, которые остаются безнаказанными.

Британский адвокат, скрывающийся под ником The Secret Barrister, оценил поведение героев «Один дома-2» с точки зрения британского законодательства. В своем блоге он описал, сколько лет и по каким статьям пришлось бы сидеть за решеткой бандитам-неудачникам, родителям Кевина Маккалистера и даже самому мальчику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юрист напоминает, что в первой части фильма родители по ошибке оставили ребенка одного дома, а сами улетели в Париж. Они так и не были привлечены за это к ответственности. По британскому законодательству им грозил срок от одного года.

Читайте также
Сцена из фильма «Один дома-2» с Дональдом Трампом стала пророческой

Во второй части фильма ситуация повторяется: родители улетают во Флориду, а мальчик садится не в тот самолет и попадает в Нью-Йорк. Согласно закону «О детской безнадзорности» максимальное наказание родителям за такой недосмотр — 10 лет.

В это время бандиты Гарри и Марв, знакомые зрителям по первой части, сбегают из тюрьмы и тоже оказываются в Нью-Йорке. В Великобритании за побег им грозило бы пожизненное заключение, напоминает адвокат.

В Нью-Йорке Кевин пробирается в дорогой отель, притворяется сыном богатого человека и расплачивается кредиткой своего отца. Это самое настоящее мошенничество, напоминает The Secret Barrister.

Тем временем Гарри и Марв находят мальчика и пытаются его похитить. Согласно закону «О похищении детей» им бы грозило семь лет.

Во время памятной сцены Кевин отключает сигнализацию в магазине игрушек и бросает камни в окно. Они попадают в головы бандитов. Мальчик тем самым нарушает закон «О преступлениях против человека».

В конечном итоге практически каждая сцена фильма оказывается «уголовно наказуемой», шутит адвокат. Досталось бы и детям, которые издевались над Кевином во время рождественского представления, и женщине в парке, которую можно обвинить по закону «О бродяжничестве», и родителям, которые наконец-то воссоединились с потерянным ребенком.

Если бы сам Кевин достиг возраста уголовной ответственности, то и он сел бы минимум на четыре года, резюмирует блогер.

Читайте также:

Минфин объяснил перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
На Сицилии началось извержение Этны (видео)
На месте обрушения сопки в Хабаровском крае выявили аномалию
ВС РФ рассказал, когда можно покупать «шпионскую» технику
Фанаты ЦСКА подверглись обыскам и задержаниям
Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»
Спорт
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе Мбаппе в 12-ти матчах чемпионата Франции забил 13 мячей и сделал 8 передач. Коутинью в 15-ти играх чемпионата Испании забил 4 гола
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Российский внедорожник Komendant: его покажут через 2-3 месяца Массовый выпуск машин Aurus планируют запустить на площадке «Соллерс», что расположена на территории особой экономической зоны Алабуга
Кино
61-летняя звезда «Рабыни Изауры» впервые побывала в Москве Луселия Сантуш оценила праздничное убранство российской столицы
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Названы любимые районы богатых москвичей
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Дети
В сеть попали редкие фото младшего сына Майкла Джексона Поклонники смогли увидеть, как сейчас выглядит 16-летний наследник певца
Леди
Тест-драйв: как выглядит макияж с базой и без нее (фото) Визажисты всегда советуют использовать основу под макияж, но многие девушки игнорируют подобное правило, считая его лишним и занимающим много времени
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь