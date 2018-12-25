Адвокат вынес «приговор» героям «Один дома-2»
Досталось всем.
Досталось всем.
Американская рождественская комедия «Один дома-2» стала одним из символов зимних праздников во всем мире. Тем не менее в фильме показано немало преступлений и правонарушений, которые остаются безнаказанными.
Британский адвокат, скрывающийся под ником The Secret Barrister, оценил поведение героев «Один дома-2» с точки зрения британского законодательства. В своем блоге он описал, сколько лет и по каким статьям пришлось бы сидеть за решеткой
Юрист напоминает, что в первой части фильма родители по ошибке оставили ребенка одного дома, а сами улетели в Париж. Они так и не были привлечены за это к ответственности. По британскому законодательству им грозил срок от одного года.
Во второй части фильма ситуация повторяется: родители улетают во Флориду, а мальчик садится не в тот самолет и попадает в
В это время бандиты Гарри и Марв, знакомые зрителям по первой части, сбегают из тюрьмы и тоже оказываются в
В
Тем временем Гарри и Марв находят мальчика и пытаются его похитить. Согласно закону «О похищении детей» им бы грозило семь лет.
Во время памятной сцены Кевин отключает сигнализацию в магазине игрушек и бросает камни в окно. Они попадают в головы бандитов. Мальчик тем самым нарушает закон «О преступлениях против человека».
Если бы сам Кевин достиг возраста уголовной ответственности, то и он сел бы минимум на четыре года, резюмирует блогер.
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