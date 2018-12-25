Адвокат вынес «приговор» героям «Один дома-2»

Американская рождественская комедия «Один дома-2» стала одним из символов зимних праздников во всем мире. Тем не менее в фильме показано немало преступлений и правонарушений, которые остаются безнаказанными.

Британский адвокат, скрывающийся под ником The Secret Barrister, оценил поведение героев «Один дома-2» с точки зрения британского законодательства. В своем блоге он описал, сколько лет и по каким статьям пришлось бы сидеть за решеткой бандитам-неудачникам, родителям Кевина Маккалистера и даже самому мальчику.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vIRoNlPZeqk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Юрист напоминает, что в первой части фильма родители по ошибке оставили ребенка одного дома, а сами улетели в Париж. Они так и не были привлечены за это к ответственности. По британскому законодательству им грозил срок от одного года.

Во второй части фильма ситуация повторяется: родители улетают во Флориду, а мальчик садится не в тот самолет и попадает в Нью-Йорк. Согласно закону «О детской безнадзорности» максимальное наказание родителям за такой недосмотр — 10 лет.

В это время бандиты Гарри и Марв, знакомые зрителям по первой части, сбегают из тюрьмы и тоже оказываются в Нью-Йорке. В Великобритании за побег им грозило бы пожизненное заключение, напоминает адвокат.

В Нью-Йорке Кевин пробирается в дорогой отель, притворяется сыном богатого человека и расплачивается кредиткой своего отца. Это самое настоящее мошенничество, напоминает The Secret Barrister.

Тем временем Гарри и Марв находят мальчика и пытаются его похитить. Согласно закону «О похищении детей» им бы грозило семь лет.

Во время памятной сцены Кевин отключает сигнализацию в магазине игрушек и бросает камни в окно. Они попадают в головы бандитов. Мальчик тем самым нарушает закон «О преступлениях против человека».

В конечном итоге практически каждая сцена фильма оказывается «уголовно наказуемой», шутит адвокат. Досталось бы и детям, которые издевались над Кевином во время рождественского представления, и женщине в парке, которую можно обвинить по закону «О бродяжничестве», и родителям, которые наконец-то воссоединились с потерянным ребенком.

Если бы сам Кевин достиг возраста уголовной ответственности, то и он сел бы минимум на четыре года, резюмирует блогер.