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17:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Индийский магнат устроил массовую свадьбу для бесприданниц

У них не было ни денег, ни «посаженого отца» для церемонии.

Алмазный магнат из Индии Махаш Савани устроил массовую церемонию бракосочетания для 261 девушки, которые не смогли бы выйти замуж самостоятельно, сообщают индийские СМИ.

У всех этих невест нет отца, который, по традиции, мог бы выдать их замуж и обеспечить приданым. У 118 девушек нет братьев и сестер, которые могли бы о них позаботиться, а 54 — полные сироты.

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Савани вместе с несколькими местными чиновниками принял участие в индийском свадебном ритуале Каньядаан. Во время обряда отец или тот, кто исполняет его роль, перед священным огнём передаёт свою дочь жениху, прося его заботиться о ней. Каньядаан означает, что отец официально отдал свою дочь замуж.

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Махеш Савани финансирует массовые свадьбы с 2010 года. Он считает такую возможность «благословением» и обеспечивает молодые бедные пары подарками и ценными вещами, которые помогут им начать совместную жизнь.

В этом году невестам достались в приданое предметы домашнего обихода и страховка на сумму 200 тысяч рупий (около 195 тысяч рублей).

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