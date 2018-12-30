Как выглядит самое сказочное озеро США (фото)
Пейзажи, похожие на кадры из фантастического фильма.
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Пейзажи, похожие на кадры из фантастического фильма.
На границе штатов Техас и Луизиана, в трех часах езды от Далласа, есть удивительное озеро Каддо. Его площадь составляет 106 квадратных километров, и это единственное техасское озеро, которое образовалось естественным путем.
Но знаменито оно сказочными гигантскими кипарисами, которые растут в озере Каддо прямо из воды. Возраст этих деревьев составляет от 100 до 700 лет.
Сказочные пейзажи дополняет и испанский мох, густым ковром свешивающийся с веток деревьев. Зимой он зеленый, а летом серый, что в контрасте с листьями кипариса (или их отсутствием) создает абсолютно фантастический эффект.
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