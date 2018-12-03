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15:24 (мск), источник: Mail Новости

Где находятся самые сказочные каскадные водопады (фото)

Завораживающая красота из разных уголков мира.

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Семук Чампей, Гватемала

Серия каскадов на бурной реке Кахабон расположена поблизости от древнего города майя Эль-Мирадор. Протекая через известняковые образования, река размывает их. Так образуется ряд порогов и неглубоких бассейнов.

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Водопад Семука Чампей очень популярен среди туристов, даже несмотря на довольно тяжелый путь к нему. Он является идеальным местом для купания. Его посещение часто включают в экскурсионные маршруты в Эль-Мирадор.

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Бассейны Хуанлуна, Китай

Красочная местность Хуанлун, или «Желтый дракон» известна своими травертиновыми террасами. Заповедник расположен в высокогорье на северо-западе провинции Сычуань. Здесь обитают гигантская панда, золотистая курносая обезьяна и другие редкие животные.

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Живописные бассейны Хуанлуна образовывались тысячелетиями из отложений кальцита. Рядом с ними можно увидеть потрясающей красоты водопады и горячие источники.

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Бадаб-е Сурт, Иран

Ступенчастые террасы из травертина — природная достопримечательность иранской провинции Мазендеран. По ним стекает вода из источников. Этот объект считается вторым после Памуккале крупнейшим термальным минеральным источником воды в мире. В переводе с персидского «Badab» означает «минеральная вода».

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Два источника имеют различный состав. Они различаются по цвету, запаху и вкусу. Вода из первого источника очень соленая, из второго — кислая на вкус, она оранжевого или красного цвета из-за оксида железа.

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Куанг Си, Лаос

Водопад в Национальном парке Тат Куанг Си состоит из четырех каскадов. Высота основного составляет 54 метра. Между каскадами расположены несколько бассейнов с водой бирюзового оттенка, который появляется из-за насыщения воды карбонатами.

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В выходные местные жители приезжают сюда для купания и пикников.

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Эгерсалок, Венгрия

Термальный курорт Эгерсалок расположен в 6 км от Эгера. Он славится концентрированным соляным источником температурой около 70 градусов Цельсия. Целебная вода содержит большое количество магния, кальция и серы, поэтому сюда приезжают лечить ревматизм и суставы.

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Причудливая «шапка» известковых отложений на холме занимает площадь 1200 квадратных метров.

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Памуккале, Турция

Знаменитые террасы из белого известняка на юго-западе Турции особо представлять не нужно. Это природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО огромной площадью около 1077 га.

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Насыщенные карбонатом кальция термальные воды выходят на поверхность высокого холма, формируя сказочный ландшафт. Каскад террасных ванн украшен белоснежными кальцитовыми сталактитами.

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Байшутай, Китай

Белые водные террасы находится неподалеку от уезда Шангри-Ла. Они занимают площадь в три квадратных километра. Родниковая вода стекает по склону горы в окружении деревьев.

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Добраться сюда можно на автобусах, которые отвозят и привозят туристов к источникам два раза в день. Дорога из Шангри-Ла занимает около 3 часов медленной и опасной езды в сложных горных условиях.

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