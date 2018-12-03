Где находятся самые сказочные каскадные водопады (фото)
Завораживающая красота из разных уголков мира.
Завораживающая красота из разных уголков мира.
Серия каскадов на бурной реке Кахабон расположена поблизости от древнего города майя
Водопад Семука Чампей очень популярен среди туристов, даже несмотря на довольно тяжелый путь к нему. Он является идеальным местом для купания. Его посещение часто включают в экскурсионные маршруты в
Красочная местность Хуанлун, или «Желтый дракон» известна своими травертиновыми террасами. Заповедник расположен в высокогорье на
Живописные бассейны Хуанлуна образовывались тысячелетиями из отложений кальцита. Рядом с ними можно увидеть потрясающей красоты водопады и горячие источники.
Ступенчастые террасы из травертина — природная достопримечательность иранской провинции Мазендеран. По ним стекает вода из источников. Этот объект считается вторым после Памуккале крупнейшим термальным минеральным источником воды в мире. В переводе с персидского «Badab» означает «минеральная вода».
Два источника имеют различный состав. Они различаются по цвету, запаху и вкусу. Вода из первого источника очень соленая, из второго — кислая на вкус, она оранжевого или красного цвета
Водопад в Национальном парке Тат Куанг Си состоит из четырех каскадов. Высота основного составляет 54 метра. Между каскадами расположены несколько бассейнов с водой бирюзового оттенка, который появляется
В выходные местные жители приезжают сюда для купания и пикников.
Термальный курорт Эгерсалок расположен в 6 км от Эгера. Он славится концентрированным соляным источником температурой около 70 градусов Цельсия. Целебная вода содержит большое количество магния, кальция и серы, поэтому сюда приезжают лечить ревматизм и суставы.
Причудливая «шапка» известковых отложений на холме занимает площадь 1200 квадратных метров.
Знаменитые террасы из белого известняка на
Насыщенные карбонатом кальция термальные воды выходят на поверхность высокого холма, формируя сказочный ландшафт. Каскад террасных ванн украшен белоснежными кальцитовыми сталактитами.
Белые водные террасы находится неподалеку от уезда
Добраться сюда можно на автобусах, которые отвозят и привозят туристов к источникам два раза в день. Дорога из
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