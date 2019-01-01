Как выглядят уникальные мини-водопады в сердце Гватемалы
В них можно даже искупаться.
В них можно даже искупаться.
Недалеко от города Ланкин в департаменте Альта Верапас в Гватемале можно найти удивительную достопримечательность, ради которой сюда приезжают тысячи туристов со всего мира.
Национальный заповедник Семук Чампей — это скопление небольших водопадов, каскадов и бассейнов с прозрачной изумрудной водой, расположенных прямо в центре джунглей.
Семук Чампей с языка индейцев кекчи переводится как «место, где река уходит под землю», и это действительно так.
Семук Чампей — это известняковый мост, в начале которого горная река Кахабон уходит под землю и выходит наружу только через 300 метров. Несмотря на это, часть воды все же течет по поверхности, образуя небольшие каскады и бассейны глубиной от 1 до 3 метров. Большой водопад в Семук Чампей только один — там, где река вновь возвращается на поверхность земли.
Эта уникальная достопримечательность расположена в глухих джунглях, а потому долгое время о ней ничего не было известно. Открыли его случайно в середине 50-х годов прошлого века. В 1999 году президент Гватемалы объявил Семук Чампей природным памятником.
Сейчас сюда пускают туристов, а все желающие могут даже искупаться в природных бассейнах.
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