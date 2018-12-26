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17:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британец с помощью ножниц и бумаги меняет окружающую реальность

Новый взгляд на привычные вещи.

29-летний фотограф из Лондона Рич Маккор много путешествует по миру и снимает разные достопримечательности. Но его взгляд на пейзажи и архитектуру кардинально отличается от того, к чему мы все привыкли.

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Маккор, также известный под псевдонимом Paperboyo, дополняет свои снимки выдуманными персонажами и деталями, которые он вырезает из листа черной бумаги. Благодаря новым героям и объектам реальность превращается в сказочные миры.

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