Британец с помощью ножниц и бумаги меняет окружающую реальность
Новый взгляд на привычные вещи.
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Новый взгляд на привычные вещи.
29-летний фотограф из Лондона Рич Маккор много путешествует по миру и снимает разные достопримечательности. Но его взгляд на пейзажи и архитектуру кардинально отличается от того, к чему мы все привыкли.
Маккор, также известный под псевдонимом Paperboyo, дополняет свои снимки выдуманными персонажами и деталями, которые он вырезает из листа черной бумаги. Благодаря новым героям и объектам реальность превращается в сказочные миры.
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