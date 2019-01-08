Как выглядит китайская копия австрийской деревни
Точность воспроизведения привела в восторг австрийцев, но ехать туда они не спешат.
Точность воспроизведения привела в восторг австрийцев, но ехать туда они не спешат.
Халльштатт — небольшая деревня в труднодоступном регионе Австрии на берегу Халльштаттского озера. Это знаменитый центр гальштатской культуры и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, изображения которого хорошо узнаваемы во всем мире.
Маленькие домики и острый шпиль церквушки среди красивейших горных склонов настолько приглянулись в Китае, что там даже появилась точная копия Халльштатта. Ее построила в 2012 году горнодобывающая и металлургическая корпорация Minmetals.
Китайский Халльштатт находится в городе Лоян провинции Гуандун. Его строительство обошлось в 940 млн долларов. Оно началось со знаменитой церковной башни — визитной карточки деревни.
На церемонию открытия китайского Халльштатта прилетала европейская делегация. Но австрийские туристы не спешат его посещать — сюда приезжает всего около 2500 человек в год.
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