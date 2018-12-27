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11:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жители Новокуйбышевска пожаловались в соцсетях на страшного Деда Мороза

Непропорциональную фигуру без бороды установили на главной площади.

В этом году многие города России могут «похвастаться» странными новогодними елками, но звание самых страшных Деда Мороза и Снегурочки смело можно отдать фигурам из Новокуйбышевска в Самарской области.

Пользователь Twitter Ирина Вешаева опубликовала жутковатые фото новогодних персонажей, установленных на городской площади.

Две абсолютно непропорциональные фигуры с огромными плечами и крохотными головами, по словам девушки, очень пугают как детей, так и взрослых.

Особое внимание заслуживают лица скульптур — Дед Мороз оказался гладковыбритым молодым человеком с синими бровями и опухшими красным носом. Снегурочке повезло чуть больше, однако, и ее очень сложно назвать красавицей.

Судя по всему, местные авторы не стали долго раздумывать над образами и просто нарядили в каркас из мишуры манекены из магазина, придав им праздничный вид с помощью красок.

Местные жители такой креатив не оценили и отметили в комментариях, что выглядят эти новогодние фигуры очень страшно, а дети наотрез отказываются к ним подходить.

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