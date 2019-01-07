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12:35 (мск), источник: Mail.ru Новости

Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)

Убийственные запахи, жуткий вид и смертельный яд.

Сюрстрёмминг

Это консервированная квашеная сельдь, шведский национальный продукт. Многие о нем слышали, но не все пробовали. И, пожалуй, не стоит, если только вы не обладаете образцовой гастрономической толерантностью.

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Готовят это «ароматное» блюдо так: балтийскую салаку (сельдь) засаливают, укладывают в открытую посуду и оставляют для брожения. Когда ферменты и бактерии хорошо «потрудятся» над рыбкой, ее переместят в консервные банки, где она продолжит бродить.

Блюдо считается деликатесом, а настоящие ценители едят его прямо из банки без всяких дополнений в виде гарнира или хлеба.

Столетнее яйцо

Это популярная китайская закуска довольно жуткого вида. Яйцо выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха. Желток за это время приобретает синий цвет, а белок становится темно-коричневым и полупрозрачным. Деликатес издает сильный аммиачный запах.

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Фугу

Это блюдо японской кухни готовят из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих. Уровень яда в процессе приготовления уменьшается до допустимого. Но если технология нарушена, попробовавшему фугу не позавидуешь — тетродотоксин может вызвать летальный исход.

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Ядовитую рыбу употребляют, чтобы пощекотать себе нервы. Повара, которые ее готовят, должны пройти специальное обучение и получить лицензию.

Эскамолес

Деликатес из Мексики с красивым названием на самом деле представляет собой яйца больших муравьев рода Liometopum. В сыром виде они похожи на кедровые орешки, а в готовом — на творог. По вкусу напоминают сливочное масло с орехами.

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На самом деле такая еда — не самый худший вариант. Есть насекомых может быть противно для глаз, но для организма это очень полезно. В ООН уже давно рекомендуют властям популяризовать такую диету, ведь это отличный источник белка и хорошая альтернатива животноводству, которое загрязняет атмосферу углекислым газом.

Касу марцу

Это итальянский овечий сыр из Сардинии. Делают его из сыра пекорино, который выдерживают дольше обычного, доводя до состояния гниения. Процесс разложения ускоряют личинки сырной мухи. Сыр становится мягким и выделяет специфическую жидкость.

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Побеспокоенные личинки могут прыгать на расстояние до 15 см. Человеку, дегустирующему деликатес, рекомендуют защищать глаза. Одни удаляют личинок из сыра перед употреблением, а другие едят вместе с ними.

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