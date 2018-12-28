«Не трогай, это на Новый год»: пользователи Сети открыли сезон праздничных мемов
Фраза, знакомая каждому.
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Фраза, знакомая каждому.
Считанные дни остались до Нового года, и вместе с праздничным настроением в квартирах начали появляться продукты и напитки, предназначенные только для празднования главной ночи в году.
И, пожалуй, самой часто звучащей фразой в эти дни будет «Ничего не трогай, это на Новый год!», знакомая всем с детства.
Пользователи русскоязычного интернета уже открыли «сезон» этой фразы и начали постить многочисленные мемы на эту тему.
мама: закрой наконец свои долги по учебе— Доктор Далек (@Gipotez4) 19 декабря 2018 г.
я: не трогай это на новый год
Лучшая диета - когда 90% холодильника "не трогай, это на новый год"— noartist (@mainplaylist) 27 декабря 2018 г.
— В холодильнике ничего не трогай. Это на Новый год.— Серёга У (@smirov66) 21 декабря 2018 г.
— Так вроде там ничего и нет.
— Там надежды на светлое будущее. И шашлычный кетчуп.???
Увидишь снег - не трогай его! Это - на Новый Год!— Алексей Сергеев (@asgev) 27 декабря 2018 г.
Ты по-настоящему взрослый, если проживая в одного, уже сам говоришь: не трогай, это на Новый год.— поющая вопиющая (@katya_shalfey) 27 декабря 2018 г.
съела целую банку маслин которая "не трогай это на новый год"— та что сожгла древлян (@Mctutelu) 25 декабря 2018 г.
если пропаду из интернетов знайте это не личная жизнь появилась а меня просто убили
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