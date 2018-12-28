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17:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Не трогай, это на Новый год»: пользователи Сети открыли сезон праздничных мемов

Фраза, знакомая каждому.

Считанные дни остались до Нового года, и вместе с праздничным настроением в квартирах начали появляться продукты и напитки, предназначенные только для празднования главной ночи в году.

И, пожалуй, самой часто звучащей фразой в эти дни будет «Ничего не трогай, это на Новый год!», знакомая всем с детства.

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Пользователи русскоязычного интернета уже открыли «сезон» этой фразы и начали постить многочисленные мемы на эту тему.

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