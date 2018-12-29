Ученые: зима в средних широтах будет суровой
Они ожидают, что в новом году произойдет раскол полярного вихря.
Они ожидают, что в новом году произойдет раскол полярного вихря.
Глобальное потепление приводит к изменению модели циркуляции атмосферы в приполярных районах Земли, что влечет за собой более холодные зимы для средних широт Европы, Азии и Северной Америки.
С такими выводами выступили исследователи из Центра исследований атмосферы и окружающей среды (Atmospheric and Environmental Research) в США.
Примеры таких зим уже наблюдали: в 2014 году температуры в США были рекордно низкими, а в 2017 году Великобритания страдала от сурового циклона, который назвали «Зверем с Востока».
Ученые ожидают, что в новом году произойдет раскол полярной ячейки, или полярного вихря. Полярная ячейка — это система циркуляции земной атмосферы в приполярных районах. Тёплый воздух поднимается на низких широтах и движется к полюсам в верхних слоях тропосферы. Там он охлаждается и опускается, образуя зону высокого давления — полярный антициклон.
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