Мужчины в Сети пародируют самые популярные женские фото
И это очень смешно.
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И это очень смешно.
Комик Эшли Хесселтин из американского штата Делавэр еще в 2014 году создала забавный
Дело в том, что в своем блоге Эшли публикует забавные фото мужчин, которые пародируют стереотипные женские снимки в соцсетях. К картинкам американка добавляет забавные актуальные подписи.
Несмотря на то, что в аккаунте высмеиваются женские фото, Эшли утверждает, что не стремится никого обидеть. Наоборот, как женщина, она понимает, насколько важно увидеть себя со стороны и посмеяться над собой.
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