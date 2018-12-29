Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на требование Макрона и Меркель по украинским морякам
В Москве зарезали главу нефтяной компании
Тина Кунаки и Венсан Кассель станут родителями
Убит глава нефтяной компании в РФ
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Тина Кунаки и Венсан Кассель станут родителями
Какими были новогодние открытки 50 и 150 лет назад
Изнасилование дознавательницы: суд принял решение по насильникам
«Все, ему конец»: Васильева о буйстве Башарова
СМИ показали откровенные фото новой Мисс Москвы
Российский “Панцирь” уничтожил израильские ракеты
Популярная закуска к коньяку и вину, которая вызывает панкреатит
Актер отказался от положенных ему $38 млн с фильма
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото
СМИ раскрыли дату премьеры новой Skoda Octavia
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Мощное цунами в Индонезии
15:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мужчины в Сети пародируют самые популярные женские фото

И это очень смешно.

Комик Эшли Хесселтин из американского штата Делавэр еще в 2014 году создала забавный Instagram-аккаунт под названием Bros Being Basic. Сейчас на него подписаны почти 900 тысяч человек, и это неудивительно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Каждая Instagram-модель в “Четверг воспоминаний”

Дело в том, что в своем блоге Эшли публикует забавные фото мужчин, которые пародируют стереотипные женские снимки в соцсетях. К картинкам американка добавляет забавные актуальные подписи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Идеальная рождественская открытка не сущест…

Несмотря на то, что в аккаунте высмеиваются женские фото, Эшли утверждает, что не стремится никого обидеть. Наоборот, как женщина, она понимает, насколько важно увидеть себя со стороны и посмеяться над собой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Я в первые 6 недель отношений, когда еще не началось безумие
Во время загрузки произошла ошибка.
Когда твой бывший говорит: “Я думаю, что мы снова должны быть вместе”
Во время загрузки произошла ошибка.
Фото-воспоминание каждой девушки, когда наступают холода
Во время загрузки произошла ошибка.
Когда наступил октябрь
Во время загрузки произошла ошибка.
Я после того того, как сделала минимум работы за целый день
Во время загрузки произошла ошибка.
Я и моя лучшая подруга пропустили вечеринку ради того, чтобы делать то, что нам действительно хочется
Во время загрузки произошла ошибка.
Когда я сделала одну вещь из моего списка дел
Во время загрузки произошла ошибка.
Каждая девушка, когда она заселяется в отель
Во время загрузки произошла ошибка.
Когда сейчас лето, но в твоей душе осень
Во время загрузки произошла ошибка.
Друзья: Все просто, не нужно наряжаться Я:
Во время загрузки произошла ошибка.
Каждый бьюти-блогер, когда пробует новый продукт
Во время загрузки произошла ошибка.
Я: О, извини, только увидела твое сообщение, весь день была занята Тоже я:

Читайте также:

Опубликован список товаров, которые запрещено ввозить из Украины
Женщина нашла в новой мультиварке кольцо с бриллиантом
Белый налет на квашеных овощах оказался не тем, чем считалось
Главные итоги 2018-го: чем нам запомнился уходящий год (видео)
Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал героем соцсетей
Трампу указали на место в борьбе с «Северным потоком-2»
Военные ответили на критику новогоднего календаря Минобороны
Спорт
Такой победы от Брагина не ждал никто. Россия шокировала Чехию Во втором матче молодежного чемпионата мира сборная России обыграла Чехию, забросив две шайбы в меньшинстве
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Абсолютно новая Toyota: первые официальные фото Немецкое представительство японской компании неожиданно рассекретило Toyota Supra новой серии А90
Кино
Миронова оправдалась за «Идеальный ремонт» для 72-летней мамы Мария Миронова и Екатерина Градова стали героинями популярного шоу «Первого канала» и вызвали возмущение в соцсетях
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Беременная жена Константина Хабенского будет работать в Новый год Ольга Литвинова поделилась планами на 31 декабря
Леди
Пластика и другие секреты красоты 33-летней Ляйсан Утяшевой Ляйсан Утяшева вместе с супругом основала онлайн-платформу «Сила воли», в которой дает советы по правильному питанию и спорту
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь