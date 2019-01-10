Модель plus-size стала инструктором по йоге
Во время тренировок ее часто игнорировали преподаватели
Во время тренировок ее часто игнорировали преподаватели
35-летняя Джессика Рихал из Калифорнии с 2007 года увлекается йогой. Впервые она пришла на занятия, чтобы похудеть. Вес она особо не потеряла, зато научилась любить себя и стала более активной и здоровой. Вот только сами занятия вместо гармонии привносили в ее жизнь стресс.
Как рассказала Джессика, во время тренировок ее часто игнорировали преподаватели
В итоге, Джессика решила взять все в свои руки и отправилась на курсы преподавателей йоги. Спустя несколько лет обучения, она присоединилась к команде бодипозитивного спортзала, где сейчас преподает любимую йогу.
Несмотря на лишний вес, Джессика много занимается спортом и ведет активный образ жизни. Она также ведет свой блог в Instagram, где публикует полезные советы для полных девушек и спортивные упражнения.
А с недавних пор Рихал начала подрабатывать
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