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18:40 (мск), источник: Mail.ru Новости

Модель plus-size стала инструктором по йоге

Во время тренировок ее часто игнорировали преподаватели из-за лишнего веса.

35-летняя Джессика Рихал из Калифорнии с 2007 года увлекается йогой. Впервые она пришла на занятия, чтобы похудеть. Вес она особо не потеряла, зато научилась любить себя и стала более активной и здоровой. Вот только сами занятия вместо гармонии привносили в ее жизнь стресс.

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Как рассказала Джессика, во время тренировок ее часто игнорировали преподаватели из-за лишнего веса (сейчас она весит 135 килограммов). Они ей не помогали, мотивируя это тем, что из-за комплекции у нее все равно ничего не выйдет, или вовсе старались не замечать полную девушку в зале.

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В итоге, Джессика решила взять все в свои руки и отправилась на курсы преподавателей йоги. Спустя несколько лет обучения, она присоединилась к команде бодипозитивного спортзала, где сейчас преподает любимую йогу.

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Несмотря на лишний вес, Джессика много занимается спортом и ведет активный образ жизни. Она также ведет свой блог в Instagram, где публикует полезные советы для полных девушек и спортивные упражнения.

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А с недавних пор Рихал начала подрабатывать plus-size моделью.

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