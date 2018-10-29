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13:51 (мск), источник: Mail Новости

Самый сильный мужчина в мире пошел на фитнес, чтобы похудеть

И уже сбросил почти 30 килограммов.

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В 2017 году 30-летний британец Эдди Холл официально был признан самым сильным человеком в мире. При весе 192 килограмма он мог с легкостью поднимать грузовики и вообще — выглядел довольно устрашающе. Но оказалось, что быть самым сильным — еще не значит быть здоровым.

Чтобы поддерживать вес, Эдди съедал в день 12,5 тысяч калорий и очень много белка. В итоге, во время очередного медицинского обследования у стронгмена обнаружились серьезные проблемы с сердцем и суставами, и врач напугал рассказал ему о плохих перспективах такого образа жизни.

Эдди, у которого есть супруга и двое детей, такому прогнозу совсем не обрадовался и решил перестать таскать тяжести и сесть на диету. А чтобы тело легче переносило перемены, занялся фитнесом, плаванием и велоспортом.

В итоге, за несколько месяцев самому сильному человеку в мире удалось сбросить 29 килограммов и стать обладателем рельефного пресса.

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Своими достижениями Эдди делится с подписчиками в Instagram и дает рекомендации по тому, как сбросить вес и поправить здоровье.

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