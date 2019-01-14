В Бразилии пауки сплели гигантский купол в небе (видео)

Жительница Бразилии Сесилия Жуниньо Фонсека во время поездки по сельской местности в муниципалитете Эспириту-Санту-ду-Дораду наверняка почувствовала себя героиней фильма ужасов. Она увидела тысячи висящих в воздухе пауков и сняла это на камеру. Ролик Сесилия опубликовала на Facebook, и тут пришел черед пугаться пользователям соцсети.

Как пояснила бразильянка, пауки с неба не падали, но сплели в воздухе гигантский купол из паутины. И выглядит это по-настоящему жутко.

Пока пользователи Сети обсуждали необычное явление, на помощь пришли специалисты-арахнологи, которые пояснили, что парящие в воздухе пауки — это нормально.

По словам экспертов, такие картины можно часто наблюдать в регионах с жарким климатом и влажностью. С помощью «воздушной» сети паукам легче и проще ловить добычу.

Специалисты также опознали героев видео — пауков рода Parawixia — и отметили, что они не представляют опасности для человека.