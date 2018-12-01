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15:30 (мск), источник: Mail Новости

Ученые нашли пауков, которые дают «молоко»

Эта питательная жидкость содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров.

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Паучихи Toxeus magnus кормят свое потомство питательной жидкостью по аналогии с млекопитающими.

Такое открытие сделала группа ученых из Китайской академии наук. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

Toxeus magnus принадлежат к семейству пауков-скакунов. Они обитают в Юго-Восточной Азии, живут в гнездах и внешне немного напоминают муравьев.

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Ученые наблюдали за 19 гнездами Toxeus magnus в лаборатории. Они установили, что в течение первых 20 дней жизни детеныши пауков питаются похожими на молоко капельками, которые паучиха оставляет на поверхности гнезда. По мере взросления они могут присасываться непосредственно к животу матери.

Приблизительно с трехнедельного возраста пауки уже могут покидать гнездо и самостоятельно охотиться. Но многие предпочитают в это время и дальше лакомиться материнским «молоком». Так продолжается до наступления половой зрелости приблизительно на 40-й день.

По данным ученых, питательная жидкость Toxeus magnus содержит в четыре раза больше белка, чем молоко коров. В ней также содержатся жир и сахар. Паучье молоко выделяется из эпигастральной борозды матери рядом с яйцекладом.

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