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13:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Китае появился отель-иллюзия (фото)

На его создание дизайнеров вдохновили работы Маурица Эшера.

Архитектурная студия Studio10 во главе с дизайнером Ши Чжоу придумала необычные номера для бутик-отеля The Other Place, расположенного в городе Гуйлинь на юге Китая.

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Два номера под названиями Maze («Лабиринт») и Dream («Мечта») были спроектированы так, чтобы внутри помещения создавалась оптическая иллюзия бесконечности. Здесь есть множество лестниц, уходящих в стены, дверей, которые не открываются, и окон, расположенных в самых необычных местах.

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По словам дизайнера, на создание «безумных» номеров отеля его вдохновили работы известного нидерландского художника Маурица Эшера. В частности на интерьер повлияла серия работ «Невозможные фигуры», со множеством лестниц, ведущих в никуда.

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