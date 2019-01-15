В Китае появился отель-иллюзия (фото)
На его создание дизайнеров вдохновили работы Маурица Эшера.
На его создание дизайнеров вдохновили работы Маурица Эшера.
Архитектурная студия Studio10 во главе с дизайнером Ши Чжоу придумала необычные номера для
Два номера под названиями Maze («Лабиринт») и Dream («Мечта») были спроектированы так, чтобы внутри помещения создавалась оптическая иллюзия бесконечности. Здесь есть множество лестниц, уходящих в стены, дверей, которые не открываются, и окон, расположенных в самых необычных местах.
По словам дизайнера, на создание «безумных» номеров отеля его вдохновили работы известного нидерландского художника Маурица Эшера. В частности на интерьер повлияла серия работ «Невозможные фигуры», со множеством лестниц, ведущих в никуда.
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