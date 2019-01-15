Как выглядит водопад, внутри которого постоянно горит огонь (фото)
Удивительное явление.
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Удивительное явление.
В парке Честнат Ридж в штате
Это не туристическая уловка, а природное явление. Дело в том, что под водопадом находится место, где
Кстати, внутри полутораметровой пещеры, что располагается под водопадом, есть еще два места утечки газа, но огонь там горит не так долго.
Сам водопад достигает 9 метров в высоту, но увидеть его во всей красе можно лишь весной, когда тает снег, и после обильных дождей.
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