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15:31 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит водопад, внутри которого постоянно горит огонь (фото)

Удивительное явление.

В парке Честнат Ридж в штате Нью-Йорк находится уникальный водопад под названием «Водопад вечного огня». Назван он так не случайно — под камнями, по которым стекает вода, постоянно горит пламя высотой примерно 10−20 сантиметров.

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Это не туристическая уловка, а природное явление. Дело в том, что под водопадом находится место, где из-под земли наружу выходит газ. Иногда, правда, огонь гаснет, но находчивые туристы зажигают его снова.

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Кстати, внутри полутораметровой пещеры, что располагается под водопадом, есть еще два места утечки газа, но огонь там горит не так долго.

Сам водопад достигает 9 метров в высоту, но увидеть его во всей красе можно лишь весной, когда тает снег, и после обильных дождей.

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