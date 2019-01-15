Пчелы устроили возле улья групповой танец (видео)
Завораживает и пугает одновременно.
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Завораживает и пугает одновременно.
Пользователи Сети сняли во Вьетнаме жутковатое зрелище — облепивший улей рой пчел двигался в стиле волны (так часто делают спортивные болельщики на стадионах).
Медоносные пчелы с помощью таких движений отпугивают ос, шершней и других врагов, покушающихся на их мед. Эффект волны достигается благодаря тому, что пчелы по очереди поднимаются вверх под углом 90 градусов.
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