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17:56 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пчелы устроили возле улья групповой танец (видео)

Завораживает и пугает одновременно.

Пользователи Сети сняли во Вьетнаме жутковатое зрелище — облепивший улей рой пчел двигался в стиле волны (так часто делают спортивные болельщики на стадионах).

Во время загрузки произошла ошибка.

Медоносные пчелы с помощью таких движений отпугивают ос, шершней и других врагов, покушающихся на их мед. Эффект волны достигается благодаря тому, что пчелы по очереди поднимаются вверх под углом 90 градусов. Из-за таких манипуляций создается непрерывное движение всего роя.

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