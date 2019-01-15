Пчелы устроили возле улья групповой танец (видео)

Пользователи Сети сняли во Вьетнаме жутковатое зрелище — облепивший улей рой пчел двигался в стиле волны (так часто делают спортивные болельщики на стадионах).

Медоносные пчелы с помощью таких движений отпугивают ос, шершней и других врагов, покушающихся на их мед. Эффект волны достигается благодаря тому, что пчелы по очереди поднимаются вверх под углом 90 градусов. Из-за таких манипуляций создается непрерывное движение всего роя.