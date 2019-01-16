Как «babushka»: у рэперов появился новый модный тренд

В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky появился на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе в темных очках и ярком шелковом платке на голове.

Этот образ вызвал большой интерес среди модников, а поклонники исполнителя принялись копировать его образ. Так, буквально за пару месяцев появился самый популярный модный тренд этой зимы под названием «Babushka».