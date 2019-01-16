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14:29 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как «babushka»: у рэперов появился новый модный тренд

Цветные платки на голове — это теперь не только женский аксессуар.

В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky появился на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе в темных очках и ярком шелковом платке на голове.

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Этот образ вызвал большой интерес среди модников, а поклонники исполнителя принялись копировать его образ. Так, буквально за пару месяцев появился самый популярный модный тренд этой зимы под названием «Babushka».

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Бабушка-стиль попал на благодатную почву: платки на голове (в точности как их носят наши бабушки и английская королева) объединили мужчин по всему миру. А чуть позже к этой армии модников присоединились и собаки (коты, по всей видимости, не являются большими поклонниками современных трендов).

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