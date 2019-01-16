Как «babushka»: у рэперов появился новый модный тренд
Цветные платки на голове — это теперь не только женский аксессуар.
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Цветные платки на голове — это теперь не только женский аксессуар.
В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky появился на одном из мероприятий в
Этот образ вызвал большой интерес среди модников, а поклонники исполнителя принялись копировать его образ. Так, буквально за пару месяцев появился самый популярный модный тренд этой зимы под названием «Babushka».
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