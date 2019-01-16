Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 ирландских волкодавов, которые украдут ваше сердечко
Самые дорогие «Порше» (и не только)
Мария Порошина выписалась из роддома
Мама спасенного в Магнитогорске Вани дала откровенное интервью
Кто виноват во взрывах газа в домах: мнение экспертов
«Стерпится — слюбится»Как менялся институт брака в России
Избитая учениками учительница сделала заявление
Зеленский рассказал, что сделает с Донбассом
«Папины дочки» воссоединились на съемках шесть лет спустя
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Лучший русский теннисист обновил свой рекорд на Australian Open
РФС: Дюков является единственным кандидатом на пост президента
Путин отменил решение челябинских властей по дому, где был взрыв
Сына российского чиновника объявили в розыск
Поезда, которые могут конкурировать с самолетам (фото)
Цены за пол-литра бензина - такое тоже возможно
От каких платежей за ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Почему квартиры россиян станут меньше, но дороже
Фоторепортажи
8Трамп посетил границу с Мексикой
30Кого мы потеряли в 2018 году
17:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американский художник создает удивительные инсталляции из книг

Невостребованные экземпляры он превращает в гигантские картины.

Художник из Лос-Анджелеса Майк Стилки выбрал для своего творчества необычные материалы. Он собирает книги, которые больше никто не хочет читать, и, комбинируя их по цветам и размерам, создает из них башни-инсталляции.

Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как книги сложены в нужном порядке, Стилки с помощью красок, карандашей, чернил и лака рисует на этих скульптурах необычные картины. Таким образом старые книги приобретают вторую жизнь, а посетители охотнее идут в библиотеки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Стилки сотрудничает с библиотеками и книжными магазинами не только в США, но и по всему миру. Он создавал инсталляции на заказ в Южной Корее, Италии, Швейцарии, Китае и на Филиппинах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной
В Евросоюзе согласовали санкции против «офицеров ГРУ»
В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка
Пользователи Сети показывают, как изменились за 10 лет
Российский чиновник объявил режим ЧС ради коррупционной сделки
Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России
Чешские биатлонисты отказались уважать россиянина из-за допинга
Спорт
Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы на 2 года Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи
Hi-Tech
Раскрыты подробности о гибком iPhone Его придется дожидаться по крайней мере до 2020 года.
Авто
Новая BMW: таких «ноздрей» у «семерки» еще не было (фото) BMW официально представила обновленную «семерку», которая получила большие – даже очень большие – ноздри. Мало того, уже известны и цены!
Кино
Галкин раскрыл правду об инциденте с Пугачевой на съемках Ведущий прокомментировал информацию о приступе удушья, который якобы случился с певицей на шоу «Сегодня вечером»
Недвижимость
Газ убивает: почему жилые дома в России продолжают взрываться
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Российский губернатор отказался от жилья в пользу бюджета и VIP-персон
История россиянки о жизни в Греции
Дети
Мария Порошина выписалась из роддома Актрису из клиники забирала вся семья (фото)
Леди
Как выглядеть красиво с нестандартной фигурой Любая девушка может найти в своей фигуре какие-то недостатки, но их легко превратить в достоинства, правильно подобрав одежду
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь