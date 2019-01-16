Американский художник создает удивительные инсталляции из книг
Невостребованные экземпляры он превращает в гигантские картины.
Невостребованные экземпляры он превращает в гигантские картины.
Художник из
После того, как книги сложены в нужном порядке, Стилки с помощью красок, карандашей, чернил и лака рисует на этих скульптурах необычные картины. Таким образом старые книги приобретают вторую жизнь, а посетители охотнее идут в библиотеки.
Кстати, Стилки сотрудничает с библиотеками и книжными магазинами не только в США, но и по всему миру. Он создавал инсталляции на заказ в Южной Корее, Италии, Швейцарии, Китае и на Филиппинах.
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