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12:30 (мск), источник: Mail.ru Новости

Гигантская ледяная «Луна» появилась в реке в США

Еще она постоянно движется.

Жители небольшого американского городка Уэстбрук в штате Мэн стали свидетелями необычного явления. На реке Пресумпскот образовалась идеальная круглая льдина диаметром около 90 метров, которая очень напоминает Луну. При этом огромный диск не стоит на месте, а постоянно вращается против часовой стрелки.

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За пару дней фото и видео ледяной «Луны» заполнили соцсети, а журналисты ринулись в Уэстбрук снимать сюжеты об этом необычном природном явлении.

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Несмотря на кажущуюся мистику, ничего сверхъестественного в этом нет. По словам специалистов, такие круглые льдины встречаются нечасто и обычно не превышают 10 метров в диаметре. Образовываются эти диски в местах небольших водоворотов: из-за того, что внутри воронки вода течет медленнее основного течения, она быстрее замерзает. Идеальная форма круга получается, потому что при вращении льдина стачивает края о воду и камни.

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По словам местных чиновников, «Луна» из Уэстбрука в диаметре достигает 90-метров и может оказаться самым большим естественным ледяным кругом и мире.

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