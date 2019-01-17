Гигантская ледяная «Луна» появилась в реке в США
Еще она постоянно движется.
Еще она постоянно движется.
Жители небольшого американского городка Уэстбрук в штате Мэн стали свидетелями необычного явления. На реке Пресумпскот образовалась идеальная круглая льдина диаметром около 90 метров, которая очень напоминает Луну. При этом огромный диск не стоит на месте, а постоянно вращается против часовой стрелки.
За пару дней фото и видео ледяной «Луны» заполнили соцсети, а журналисты ринулись в Уэстбрук снимать сюжеты об этом необычном природном явлении.
Несмотря на кажущуюся мистику, ничего сверхъестественного в этом нет. По словам специалистов, такие круглые льдины встречаются нечасто и обычно не превышают 10 метров в диаметре. Образовываются эти диски в местах небольших водоворотов:
По словам местных чиновников, «Луна» из Уэстбрука в диаметре достигает 90-метров и может оказаться самым большим естественным ледяным кругом и мире.
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