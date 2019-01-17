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15:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится улица с самым большим уклоном (видео)

Даже съезжать вниз на машине здесь — сложно.

Улица Форд Пен Ллек находится в прибрежном валлийском городе Харлек в Великобритании и обладает самым крутым наклоном в мире.

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Местные жители самостоятельно проводили замеры и выяснили, что у Форд Пен Ллек наклон больше, чем у Данидины — улицы в Новой Зеландии, зарегестрированной в Книге рекордов Гиннеса на данный момент. Поэтому сейчас жители Харлека собираются восстановить справедливость и подать заявку на мировой рекорд.

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