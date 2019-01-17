Где находится улица с самым большим уклоном (видео)
Даже съезжать вниз на машине здесь — сложно.
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Даже съезжать вниз на машине здесь — сложно.
Улица Форд Пен Ллек находится в прибрежном валлийском городе Харлек в Великобритании и обладает самым крутым наклоном в мире.
Местные жители самостоятельно проводили замеры и выяснили, что у Форд Пен Ллек наклон больше, чем у Данидины — улицы в Новой Зеландии, зарегестрированной в Книге рекордов Гиннеса на данный момент. Поэтому сейчас жители Харлека собираются восстановить справедливость и подать заявку на мировой рекорд.
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