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18:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотогалерея: заброшенная деревня с замками в стиле Disney в Турции

Проект, который мог бы стать успешным.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

На северо-западе Турции расположена странная заброшенная деревня. Дома, находящиеся в ней, совсем не старые и разваливающиеся. Наоборот, это — «диснеевские» замки.

Оказывается, так выглядел проект под названием Burj Al Babas от застройщика The Sarot Group. Он построил 587 вилл в стиле замков в Disney, но обанкротился и не закончил свое дело.

По задумке автора проекта, в результате должна была получиться сказочная деревня с 732-я «замками», бассейнами и турецкими банями на 324 квадратных метрах.

Также в деревне собирались построить торговый центр, мечеть, несколько медицинских центров и салонов красоты.

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