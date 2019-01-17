Фотогалерея: заброшенная деревня с замками в стиле Disney в Турции
Проект, который мог бы стать успешным.
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Проект, который мог бы стать успешным.
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Оказывается, так выглядел проект под названием Burj Al Babas от застройщика The Sarot Group. Он построил 587 вилл в стиле замков в Disney, но обанкротился и не закончил свое дело.
Также в деревне собирались построить торговый центр, мечеть, несколько медицинских центров и салонов красоты.
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