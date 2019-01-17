Необычное предложение: британец закопал обручальное кольцо в землю
Сделать предложение ему помог металлодетектор.
Сделать предложение ему помог металлодетектор.
31-летний Джемили Суэйнсон решил сделать предложение своей 30-летней возлюбленной Харриет Хазелер довольно оригинальным способом. Пара предпочитает активные хобби: они ездят на велосипедах, ходят в походы и вообще любят всякие приключения. А после того, как Харриет призналась, что в детстве обожала искать сокровища с помощью металлодетектора, Джемили решил использовать эту идею, чтобы сделать ей предложение.
Накануне днем он положил обручальное кольцо с бриллиантами и сапфиром стоимостью 2 тысячи долларов в маленькую металлическую коробочку и закопал ее на поле в парке. На следующий день он вернулся туда с возлюбленной и предложил ей ради смеха поискать сокровища.
Каково же было удивление Харриет, когда она нашла металлическую коробку, внутри которой было драгоценное кольцо. После обнаружения «сокровища» Джемили опустился на колено и спросил возлюбленную, согласна ли она выйти за него замуж. Конечно, она ответила согласием.
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