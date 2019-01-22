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15:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Мастер фотошопа: фанат Кендалл Дженнер добавляет себя на ее снимки

Выглядят фото очень правдоподобно.

Американец по имени Кирби — настоящая звезда Instagram. На него подписаны миллион человек. Он не актер, не певец и даже не блогер, а всего лишь забавный парень с отменным чувством юмора и талантом в редактировании фото.

Кирби является поклонником младшей сестры Ким Кардашьян, модели Кендалл Дженнер, и называет себя ее братом-близнецом.

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Кирби так виртуозно добавляет себя на снимки со звездой и ее родственниками, что невозможно усомниться в их подлинности.

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Вместе с Кендалл он «снимается» для гламурных журналов, «ходит» на вечеринки и, в целом, весело проводит время. Свои фото он сопровождает ироничными описаниями и историями «из их с сестрой жизни».

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Кстати, Кирби стал настолько популярен в соцсети, что на него подписались практически все сестры Кардашьян-Дженнер, включая и саму Кендалл.

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