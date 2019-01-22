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14:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети нашли сходство между Хью Джекманом и женой Райана Рейнольдса

И теперь у актеров появилось больше поводов для шуток.

Райан Рейнольдс и Хью Джекман давно и близко дружат, а потому не стесняются троллить друг друга в соцсетях и даже в фильмах. Но теперь их отношения могут выйти на новый уровень.

В Сети вспомнили старую картинку-коллаж с актерами, сыгравшими супергероев комиксов Marvel. С помощью компьютерной программы Райана Рейнольдса, Хью Джекмана, Криса Эванса, Тома Хиддлстона, Криса Хемсворта и Бенедикта Камбербэтча превратили в женщин.

Хью Джекман в женском обличии очень похож на жену Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. Как теперь это развидеть?

И вот тут фанаты увидели, что Хью Джекман в женском обличье очень похож на жену своего друга Райана Рейнольдса, актрису Блейк Лайвли. И поток шуток на эту тему уже было не остановить. Причем очень скоро в комментарии пришел и сам Рейнольдс, который отметил, что после осознания этого факта его жизнь уже не будет прежней.

Теперь я тоже не могу это развидеть. Ну спасибо.
То есть Хью Джекман твой соперник и твоя жена одновременно?
Вот почему ты так любишь Хью Джекмана.
Получается, Росомаха женат на Дедпуле?

Кстати, некоторые отметили, что на Блейк Лайвли похож не только Джекман, но и сам Рейнольдс. А вот актер Том Хиддлстон напомнил пользователям сразу двух известных актрис — Руни Мару и Элизабет Олсен.

Вообще-то я вот тут не увидел разницы.
А женская версия Тома Хиддлстона похожа на Руни Мару.
Точно!
Если быть честным, то Том Хиддлстон в роли женщины очень похож на Элизабет Олсен, и это заставило меня задуматься.

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