Пользователи Сети нашли сходство между Хью Джекманом и женой Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс и Хью Джекман давно и близко дружат, а потому не стесняются троллить друг друга в соцсетях и даже в фильмах. Но теперь их отношения могут выйти на новый уровень.

В Сети вспомнили старую картинку-коллаж с актерами, сыгравшими супергероев комиксов Marvel. С помощью компьютерной программы Райана Рейнольдса, Хью Джекмана, Криса Эванса, Тома Хиддлстона, Криса Хемсворта и Бенедикта Камбербэтча превратили в женщин.

И вот тут фанаты увидели, что Хью Джекман в женском обличье очень похож на жену своего друга Райана Рейнольдса, актрису Блейк Лайвли. И поток шуток на эту тему уже было не остановить. Причем очень скоро в комментарии пришел и сам Рейнольдс, который отметил, что после осознания этого факта его жизнь уже не будет прежней.

Кстати, некоторые отметили, что на Блейк Лайвли похож не только Джекман, но и сам Рейнольдс. А вот актер Том Хиддлстон напомнил пользователям сразу двух известных актрис — Руни Мару и Элизабет Олсен.