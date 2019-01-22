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17:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Канадка отдает роскошный особняк за трогательное письмо и 25 долларов

Правда, нужно будет посоревноваться с другими желающими.

Жительница канадского города Калгари Алла Вагнер буквально взорвала СМИ и соцсети своим необычным предложением. Женщина разыгрывает свой роскошный трехэтажный особняк площадью 352 квадратных метров в живописном районе на берегу озера в конкурсе.

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Чтобы стать счастливым обладателем недвижимости, нужно оплатить участие (25 канадских долларов) и прислать Вагнер письмо (максимум 350 слов). Ну, и, конечно, необходимо обойти тысячи других конкурсантов.

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Женщина отметила, что письмо может быть написано в свободной форме: эссе, стихотворение или просто пара абзацев текста. В результате она выберет 500 финалистов, а затем независимое жюри определит одного счастливчика, которому достанется дом.

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Разыграть свой дом Вагнер решила не от великой щедрости. Дело в том, что летом 2018 года с женщиной произошел несчастный случай, и ей стало сложно передвигаться по дому, а потому она решила продать его за 1,7 миллионов долларов. Но за те пять месяцев, что особняк был выставлен на продажу, им так никто и не заинтересовался. А потому канадка решила прибегнуть к такому необычному ходу.

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Но выгода здесь очевидна: Вагнер надеется, что ее предложением заинтересуются примерно 60 тысяч человек, которые заплатят ей по 25 долларов за участие в конкурсе. А потому она сумеет собрать примерно ту же самую сумму, за которую и планировала продать особняк.

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Кстати, на время конкурса снимать с продажи дом она не собирается, но, если его вдруг купят за полную стоимость, женщина пообещала вернуть всем участникам конкурса их взносы.

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