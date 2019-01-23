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13:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый большой водный мост в Европе

Удивительное сооружение.

Когда речь заходит о необычных мостах, обычно вспоминают разные технические чудеса Азии. Но и Европе есть чем похвастаться — например, удивительным Магдебургским водным мостом.

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Расположен он в 10 километрах к северу от центра Магдебурга, недалеко от населенного пункта Хоэнварте в Германии, и соединяет два важных канала: Эльба-Хафель и Среднегерманский.

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Общая длина моста равна 918 метров. Из них 700 метров расположены над сушей, а остальная его часть лежит над водой. Магдебургский мост является самым большим водным мостом в Европе.

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История его строительства длилась много лет. Впервые инженеры задумали мост, соединяющий два водных пути, еще в 1919 году, а строительство велось вплоть до 1938 года. Из-за начала Второй мировой войны работы были приостановлены. К мосту вернулись лишь в 1997 году и, наконец, открыли его в октябре 2003 года.

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