Как выглядит самый большой водный мост в Европе
Удивительное сооружение.
Удивительное сооружение.
Когда речь заходит о необычных мостах, обычно вспоминают разные технические чудеса Азии. Но и Европе есть чем похвастаться — например, удивительным Магдебургским водным мостом.
Расположен он в 10 километрах к северу от центра Магдебурга, недалеко от населенного пункта Хоэнварте в Германии, и соединяет два важных канала:
Общая длина моста равна 918 метров. Из них 700 метров расположены над сушей, а остальная его часть лежит над водой. Магдебургский мост является самым большим водным мостом в Европе.
История его строительства длилась много лет. Впервые инженеры задумали мост, соединяющий два водных пути, еще в 1919 году, а строительство велось вплоть до 1938 года.
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