Как выглядит «волшебная» прическа, меняющая цвет при повороте головы (видео)
Необычные прически делает парикмахер из Бразилии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Необычные прически делает парикмахер из Бразилии.
В Сети появилось забавное видео, на котором молодой человек хвастается своей новой прической. Его волосы выкрашены в яркий розовый цвет, но при вращении головой волосы неожиданно меняют цвет и становятся голубыми, а затем и красными.
Пользователи выяснили, что автором «волшебной» прически является бразильский парикмахер по имени Хосуэль. В его Instagram можно увидеть и другие эксперименты с волосами, но этот трюк с разными цветами пока является бесспорным лидером.
Внимательные пользователи секрет раскрыли — оказалось, что волосы с разных сторон выкрашены разными красками, а потому при движении головой их цвет меняется.
Читайте также: