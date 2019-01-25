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19:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит «волшебная» прическа, меняющая цвет при повороте головы (видео)

Необычные прически делает парикмахер из Бразилии.

В Сети появилось забавное видео, на котором молодой человек хвастается своей новой прической. Его волосы выкрашены в яркий розовый цвет, но при вращении головой волосы неожиданно меняют цвет и становятся голубыми, а затем и красными.

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Пользователи выяснили, что автором «волшебной» прически является бразильский парикмахер по имени Хосуэль. В его Instagram можно увидеть и другие эксперименты с волосами, но этот трюк с разными цветами пока является бесспорным лидером.

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Внимательные пользователи секрет раскрыли — оказалось, что волосы с разных сторон выкрашены разными красками, а потому при движении головой их цвет меняется.

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