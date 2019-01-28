Журналисты случайно засняли драку двух навозных жуков

Мужчина за кадром, с восторгом комментирующий происходящее, пояснил, что драка между насекомыми началась еще до того, как включилась камера. Тот жук, который сидит на шарике во время ролика, за несколько секунд до этого нагло скинул с него соперника и стал защищать завоеванное добро.