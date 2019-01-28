Журналисты случайно засняли драку двух навозных жуков
Захватывающий бой и нереальный накал страстей.
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Захватывающий бой и нереальный накал страстей.
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Мужчина за кадром, с восторгом комментирующий происходящее, пояснил, что драка между насекомыми началась еще до того, как включилась камера. Тот жук, который сидит на шарике во время ролика, за несколько секунд до этого нагло скинул с него соперника и стал защищать завоеванное добро.
Драка между навозными жуками и правда получилась зрелищной: они сцеплялись лапками, толкались и пытались уложить друг друга на спину.
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