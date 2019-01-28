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14:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит ядовитая Красная река в Испании (фото)

Купаться в ней категорически запрещено.

На юго-западе Испании в автономном регионе Андалусия находится большая природная достопримечательность — мертвая река Рио-Тинто (Красная река).

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Мертвой она названа не случайно — из-за высокой кислотности в воде могут жить только колонии специфических бактерий. Ни рыб, ни растений тут нет. Человеку приближаться к реке тоже запрещено.

Эта местность была богата полезными ископаемыми, и в течение многих тысячелетий вдоль берегов Рио-Тинто велась разработка меди, серебра, золота и железа.

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За время промышленной деятельности человека воды реки превратились в кислоту и окрасились в ярко-красный цвет (хотя в некоторых местах цвет воды может иметь желтый, оранжевый или зеленоватый оттенок).

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Такие цвета Рио-Тинто получила благодаря железу и другим металлам, которые вода вымывает из отработанных шахт. Выглядит река и вправду жутко.

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Кстати, Рио-Тинто далеко не единственная «цветная река в мире». На территории Национального заповедника Ла-Макарена в центральной Колумбии есть удивительная Радужная река, способная менять свой цвет от желтого до черного.

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