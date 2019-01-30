Британец нашел старинную могилу, оказавшуюся не человеческой

Пенсионер Сид Сондерс из Восточного Суссекса, прогуливаясь по лесу, случайно наткнулся на небольшой странный камень. Сначала он подумал, что это просто кусок бетона, но, присмотревшись, обнаружил, что перед ним старая могильная плита.

Кто похоронен в этом месте Сондерс понять не смог — для этого требовалось очистить камень. Когда он вернулся на следующий день, то с удивлением обнаружил, что небольшой памятник 19-го века принадлежит не человеку, а кролику.

Судя по всему, кролик был полноценным и любимым членом семьи, о котором заботились. И прожил этот малыш очень долгую кроличью жизнь — целых 13 лет.